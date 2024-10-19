صفاقس تحتضن النسخة الرابعة من ماراطون "الخطوات الخضراء " بمشاركة حوالي 2000 مشارك

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إفتتحت مساء اليوم السبت، النسخة الرابعة لماراطون "الخطوات الخضراء"، التي ستقام يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، وسط مدينة صفاقس، تحت شعار "نجري معا من أجل التبرع بالأعضاء ".





وأفادت ممثلة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بثينة زناد، خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها، مؤخرا لتسليط الضوء على هذه التظاهرة، أن "النسخة الرابعة من ماراطون "الخطوات الخضراء، التي تقام تحت إشراف وزارة الصحة، في إطار الإحتفال باليوم الوطني والعالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء، تعد تظاهرة رياضية تحسيسية، بقيمة زرع الأعضاء ".



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وأوضحت أن "نجاح النسخ الثلاث من الماراطون في 2021و2022 بتونس، و2023 بنابل، كان دافعا لتعميم التظاهرة في مختلف أنحاء الجمهورية "، مبرزة أن "الماراطون يحمل في طياته بعدا رمزيا تحسيسيا بقيمة زرع الأعضاء ودورها في إنقاذ حياة التونسيين، حيث بات اليوم بإمكان شخص واحد إنقاذ حياة 5 أشخاص، إذا ما عممت ثقافة زرع الأعضاء في المجتمع التونسي".



ومن جهته، أعرب المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، عن "شكره وإمتنانه للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، عن إختيار مدينة صفاقس لإحتضان النسخة الرابعة لهذه التظاهرة الرياضية والتحسيسية بأهمية زرع الأعضاء، وذلك عرفانا بالمجهودات التي تقوم بها الإدارة الجهوية للصحة والكفاءات الطبية في مجال زرع الأعضاء، سيما بعد حصول المستشفيين الجامعيين الهادي شاكر، والحبيب بورقيبة على الترخيص من قبل سلطة الإشراف، للتبرع بجميع الأعضاء وذلك بتاريخ 4 أفريل 2023".

وذكر أنه "يتم التحضير حاليا للقيام بعملية زرع للرئة، وذلك بتشجيع من المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، مشيرا إلى أنه "من المتوقع القيام بعملية زرع الرئة في منتصف سنة 2025".

يذكر أنه من المنتظروأن يشهد الماراطون الرابع ل"الخطوات الخضراء" الذي سيقام غدا الأحد، مشاركة حوالي 2000 متسابق في 3 منافسات : 1 كلم و5 كلم و10 كلم.