أجواء احتفالية في شارع بورقيبة في الذكرى ال197 لميلاد العلم التونسي في تظاهرة جمعياتية

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احتفى عشرات المواطنين أغلبهم من فئة الشباب عشية اليوم السبت بشارع بورقيبة بالذكرى ال197 لميلاد العلم التونسي التي تصادف يوم غد العشرين من أكتوبر بتنظيم مسيرة رفعت فيها الراية الوطنية في الأيادي وعلى عمود وسط الشارع في أجواء من الابتهاج والفخر.



تونس 19 أكتوبر (مكتب وات)-احتفى عشرات المواطنين أغلبهم من فئة الشباب عشية اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بالذكرى ال197 لميلاد العلم التونسي التي تصادف يوم غد الاحد العشرين من أكتوبر ، بتنظيم مسيرة رفعت فيها الايادي الراية الوطنية الى حانب رفع العلم وتحيته وسط الشارع في أجواء من الابتهاج والفخر.





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ونظمت التظاهرة جمعية "تراثنا" بمشاركة الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية والمنظمة الوطنية للطفولة وجمعية إبداع بدعم من بلدية تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

وتضمنت التظاهرة مسيرة من "ساحة 14 جانفي 2011 " الى "ساحة ابن خلدون" على وقع عرض للماجورات رفعت فيها الأعلام وارتديت فيها ملابس تقليدية نسائية ورجالية كما انتظم موكب لرفع العلم على عمود مرتفع وسط الشارع قرب ساحة ابن خلدون وعلى إيقاع عزف وإنشاد للنشيط الوطني من قبل المشاركين.



وصرح زين العابدين بالحارث رئيس جمعية "تراثنا" للصحافيين قبيل انطلاق المسيرة بأن "خرجة العلم" تهدف الى غرس الهوية التونسية والروح الوطنية في نفوس الشباب والتلاميذ الذي ينتمون الى الكشافة والمصائف والهلال الأحمر الى جانب حثهم على العمل بكل عزم وإخلاص على رفع العلم شامخا في كل المحافل في الداخل والخارج.



وأضاف أن جمعية "ثراثنا" تنظم هذه الخرجة منذ 9 سنوات في إطار الاحتفاء بميلاد العلم.



ويذكر أن العلم التونسي رمز الاستقلال والسيادة قد صمم بأمر من حسين باي الثاني في 20 أكتوبر 1827 و تم اعتماده رسميا سنة 1831 ثم أقره الدستور الأول للبلاد سنة 1959





