ابرام اتفاقيات بين جامعات تونسية وجامعة وايومنغ الأمريكية

للعلوم الفلاحية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس من جهة، ووفد ممثّل لجامعة "وايومنغ" الأمريكية وذلك في إطار الاحتفال بعشرينية الشراكة بين تونس و ولاية "وايومنغ" الأمريكية حسب بلاغ وزارة التعليم العالي على صفحتها على فيسبوك.وأضاف بلاغ وزارة التعليم العالي أنه تمّ بالمناسبة عقد لقاء بحضور المدير العام للتعاون الدولي بالوزارة مالك كشلاف والمدير العام للتعليم العالي سمير بشة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جون هود حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي عبر تشجيع حركية الطلبة من الجانبين وإرساء تعاون في مجال التشغيلية والبحث العلمي وتثمين نتائج البحث والتجديد.