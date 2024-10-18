بودربالة يلتقي نائبا بالبرلمان الليبي ترشح لرئاسة البرلمان العربي

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التقى رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة بقصر باردو ،عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، والمترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي.



وحسب بلاغ اعلامي أعرب النائب الليبي عن أمله في أن يدعم مجلس نواب الشعب ترشّحه لرئاسة البرلمان العربي خلال دورته القادمة، مستعرضا دوافع هذا الترشح وأهدافه.

وخلال اللقاء أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العلاقات مع مجلس النواب الليبي والعمل على مزيد دفعها، مبرزا حرص تونس على الحضور الفاعل في البرلمان العربي بالنّظر الى دوره في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومساهمته في الدفاع عن قضايا الأمّة العربية ومعاضدة الدبلوماسية الرسمية.



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وشدّد بودربالة في هذا الصدد على ضرورة تنسيق المواقف بين البرلمانيين العرب في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى ضرورة وحدة الشعوب العربية بما يمكّنها من استرجاع مكانتها ومواصلة بناء مستقبل مشرق للأمّة العربية، والوقوف بصلابة أمام كل محاولات تركيعها.

من جهة أخرى أبرز رئيس مجلس نواب الشعب العلاقات العريقة التي تجمع بين تونس وليبيا والعمل المتواصل لتعزيز التعاون الثنائي في شتى القطاعات، تجسيدا لتطلّعات الشعبين الشقيقين وتماشيا مع يميّز الروابط بين البلدين من تضامن ورؤى مشتركة.

وأكد وقوف تونس الدائم إلى جانب ليبيا ومؤازرة مجهوداتها الرامية إلى إنجاح مسارها السياسي في إطار ليبي - ليبي، معربا عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على تجاوز مختلف الصعوبات المطروحة.

من جهته تطرّق عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي الى العلاقات البرلمانية وأهمية تكثيف مساعي تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة، مشيرا في هذا الإطار الى الدور الذي يجب أن يضطلع به البرلمان العربي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الأمة العربية والذي يتطلّب مزيدا من الحوار والتشاور حول مختلف القضايا الأساسية التي تهم الشعوب العربية، وكذلك تنسيق المواقف والعمل على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف لمواجهة مختلف التحديات.

وأبرز نصية ما يجمع بين الشعبين التونسي والليبي من روابط متينة ما فتئت تتعزّز بحكم علاقات الجوار التي تجمع البلدين الشقيقين.

وعبّر عضو مجلس النواب الليبي عن تقديره للتطوّر الذي تشهده تونس، متمنّيا لها تحقيق مزيد من النجاح على درب البناء .

وأكّد أهمية التعاون الثنائي في عديد الميادين، تجسيما للعلاقات العريقة بين البلدين وتماشيا مع الأهداف المشتركة الرامية الى مزيد توطيد روابط الاخوّة الجامعة بين للشعبين الشقيقين والتي تمثّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل .

وحضر اللقاء عز الدين التايب، النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

