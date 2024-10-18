مدنين: موسم صيد بحري متنوع بسواحل الولاية

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سجلت ولاية مدنين، خلال السبعة اشهر الاولى من السنة الحالية، انتاج 9440 طنا من منتوج الصيد البحري، محققة بذلك زيادة قدرت ب2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.



وجاء اغلب الانتاج من الصيد الساحلي بكمية بلغت 5644 طنا، ثم صيد السمك الازرق ب3295 طنا، فسمك التن ب450 طنا (محققا زيادة ب53 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي)،وتوزع بقية الانتاج بكميات متواضعة بين الصيد بالجر القاعي وصيد الاسفنج، وفق ذات التقرير.

وتتوفر بالجهة عدة مواسم صيد، من اهمها موسم صيد القمبري، الذي انطلق من شهر افريل بمشاركة 900 مركب صيد مكن من انتاج 230 طنا مقابل 92 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، الى جانب موسم صيد القراض الممتد من 1 ماي الى 31 اوت، حيث بلغ انتاجه حتى موفى شهر جويلية 15 طنا مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ب81 بالمائة، وهي نفس نسبة التراجع التي سجلها موسم صيد سمك اللمبوكة حيث بلغ انتاجها 22 طنا.



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ومن بين مواسم الصيد بالجهة موسم صيد الاسفنج (من شهر جوان الى شهر مارس) ليبلغ انتاجه 6ر2 اطنان مقابل 4ر2 اطنان في الموسم الماضي، فيما استقر موسم صيد الاخطبوط محافظا على نفس الانتاج ب190 طنا، وسجل موسم صيد التن زيادة هامة بانتاج 450 طنا في هذا الموسم مقابل 294 طنا في الموسم الماضي.

ويمتد موسم صيد السلطعون بالجهة على كامل السنة، محققا انتاجا هاما بلغ حتى شهر جويلية 2515 طنا مقابل 2191 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.