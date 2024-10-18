الرابطة 1: كلاسيكو النادي الافريقي والنادي الصفاقسي يتصدر قمة مباريات الجولة الخامسة

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بعد فترة توقف لمدة أسبوعين في ظل استحقاقات المنتخب التونسي في تصفيات كأس افريقيا للأمم (المغرب2025)، تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي نشاطها باقامة مباريات الجولة الخامسة التي يتصدرها الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي يوم السبت على ملعب حمادي العقربي برادس.





ويسعى فريق باب الجديد صاحب الصدارة بالشراكة مع الأولمبي الباجي برصيد 12 نقطة الى متابعة مسيرته الوردية بعد تحقيقه العلامة الكاملة بـ 4 انتصارات متتالية مع مواصلة المحافظة على عذارة شباكه. وفي أهم اختبار لهم منذ انطلاق الموسم والذي قد يتزامن مع الظهور الأول للمهاجم الكونغولي فيليب كينزومبي بعد تأهيليه من الفيفا، يتطلع أبناء المدرب الفرنسي دافيد بيتوني الى البقاء في هذه الديناميكية من الانتصارات بما يمكنهم من تعزيز صدارتهم وتاكيد طموحاتهم العريضة في ترويض اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 2014-2015.



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ومن جانبه، سيكون النادي الصفاقسي صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط أمام مهمة دقيقة في سعيه من أجل تحقيق فوزه الثالث في سباق البطولة والثاني على التوالي مدركا أن أي عثرة جديدة قد تلقي مزيدا من الضغط على مدربه البرتغالي ألكسندر سانتوس الذي أثارت اختياراته الفنية بعض التململ في صفوف الأنصار الذين يمنون النفس بمردود افضل خصوصا في ظل ثراء الرصيد البشري بعد فيلق الانتدابات خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن جهته، يتحول الأولمبي الباجي شريك النادي الافريقي في الصدارة الى الجنوب الغربي لمواجهة قوافل قفصة متذيل الترتيب بلا رصيد في لقاء يستهدف فيه فريق عاصمة السكر تحقيق الانتصار الخامس له تواليا في أول مقابلة له مع مدربه الجديد يامن الزلفاني الذي خلف ناصيف البياوي غير انه سيجد في طريقه منافسا متحفزا مع قدوم المدرب جمال خشارم لايقاف نزيف النقاط وتحقيق باكورة انتصاراته للخروج من عنق الزجاجة.

ويتحول الترجي الرياضي صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط الى عاصمة الزياتين حيث ينزل ضيفا على الترجي الجرجيسي الوافد الجديد على قسم النخبة وصاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد بداية واعدة بسلسلة من ثلاثة انتصارات توقفت في الجولة الماضية اثر الخسارة خارج الديار امام النادي الافريقي بهدف دون رد، لذلك سترفع كتيبة انيس بوجلبان شعار التدارك وستعمل جاهدة على تجديد العهد مع النتائج الايجابية للبقاء في أجواء من الثقة والتفاؤل في قدرة الفريق على تحقيق موسم استثنائي.



وقد تصطدم هذه التطلعات برغبة الترجي الرياضي في استعادة توازنه وتلمس طريق الانتصارات مجددا بعد تعادلين متتاليين أمام الملعب التونسي 2-2 ونجم المتلوي 1-1 للبقاء على مقربة من الصدارة. وإذ سيعوّل فريق باب سويقة في رحلة البحث عن النقاط الثلاث كعادته على قوة خطه الأمامي واضافة عناصره الاجنبية خصوصا الثنائي الجزائري يوسف البلايلي والبرازيلي يان ساس، فإنه سيكون مدعوا لاستعادة صلابته الدفاعية التي افتقدها في الاونة الاخيرة بعدما اهتزت شباكه في المباريات الثلاث الماضية.

وبدوره سيكون الملعب الأولمبي بسوسة مسرحا لمباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات بين النجم الساحلي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط والملعب التونسي صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط في موقعة ينشد خلالها فريق جوهرة الساحل تعويض النقاط المهدورة وتعديل الأوتار بعد انطلاقة مخيبة للآمال جعلت مدربه حمادي الدو على رمال متحركة. وفي المقابل، تبدو وضعية ابناء باردو في بداية هذا الموسم مريحة نسبيا رغم خروجهم من مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية بعد النتائج الطيبة المحققة في سباق البطولة في ظل التالق اللافت للاعب الوسط يوسف عومارو الذي سجل جميع اهداف الفريق (4) في الجولات الاربع الماضية من سباق البطولة.





وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة

السبت 19 اكتوبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س 17 و 30 دق

النادي الافريقي - النادي الصفاقسي

الحكم: محرز المالكي

ملعب زويتن س 15

شبيبة العمران - الاتحاد المنستيري

الحكم: أشرف الحركاتي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 15

النادي البنزرتي - نجم المتلوي

الحكم: حسني النايلي





الاحد 20 اكتوبر 2024

الملعب الاولمبي بسوسة س 15

النجم الساحلي - الملعب التونسي

الحكم: خالد قويدر

ملعب قابس س 15

مستقبل قابس - مستقبل سليمان

الحكم: حسام بولعراس

ملعب قفصة س 15

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي

الحكم: وليد المنصري

ملعب بن قردان الاصطناعي س 15

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين

الحكم: أمير لوصيف

المركب الرياضي بجرجيس س 15

الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي

الحكم: أمير العيادي

