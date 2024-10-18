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نادي الشمال القطري يضم المهاجم التونسي نعيم السليتي

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 08:56 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلن نادي الشمال القطري على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت تعاقده مع المهاجم التونسي نعيم السليتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
واضاف المصدر ذاته ان نعيم السليتي سينضم لتدريبات الفريق خلال الساعات المقبلة استعدادا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر نادي الشمال وفي مقدمتها المباراة امام نادي العربي المقررة يوم السبت في إطار الجولة السابعة للبطولة القطرية لكرة القدم.
وسبق لنعيم السليتي (32 عاما) ان لعب في البطولة القطرية عندما تقمص الوان النادي الأهلي خلال موسم 2023-2024.
وخلال مسيرته الكروية، لعب نعيم السليتي ايضا مع اندية الاتفاق (السعودية) وديجون وليل وباريس آف سي وريد ستار (فرنسا).
...

كما شارك مع المنتخب التونسي بالخصوص في مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر.



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