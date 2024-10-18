صفاقس: حضور ممثلي أكثر من 30 مؤسسة إقتصادية في فعاليات منتدى حول "آليات تمويل الصادرات نحو ليبيا"

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مثّل موضوع "آليات تمويل الصادرات نحو ليبيا"، محور منتدى، نظمته، يوم الخميس، غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وحضره ممثلو أكثر من 30 مؤسسة إقتصادية منخرطة في الغرفة.



وأفاد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، هشام اللومي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن "هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات المبرمجة بعنوان سنة 2024 لفائدة منخرطي غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، والمتمثلة في تنظيم مواعيد مع المموّلين وخاصة البنوك ذات العلاقة بتمويل المشاريع المعنية بالتصدير".

وأضاف أن تظاهرة اليوم مثّلت فرصة للقاء الفاعلين الإقتصاديين الناشطين في الجنوب وخاصة بجهة صفاقس مع إطارات البنك التونسي الليبي، بهدف الحصول على فكرة حول آفاق التصدير نحو ليبيا والآليات المتاحة في هذا المجال، وخاصة الإستماع إلى مشاغل هؤلاء الفاعلين الإقتصاديين في ما يتعلق بالتبادل التجاري نحو التراب الليبي والدول الإفريقية الأخرى".



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وأكّد، في هذا السياق، على تسجيل رغبة ملحة لدى المؤسسات الإقتصادية المنخرطة في غرفة التجارة والصناعة بصفاقس من أجل تنظيم لقاءات منتظمة مع الممولين".

وأشار إلى أن "غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، لديها علاقات عريقة، وقديمة مع الغرف الموجودة في إفريقيا، على غرار ليبيا والجزائر بحكم القرب الجغرافي، وفي ظلّ توجه الإقتصادي العالمي نحو إفريقيا بإعتبار الحركية الإقتصادية بها، وفق قوله، والتي قد يتم من خلالها إنقاذ الإقتصاد العالمي"، وفق تصوّره.

ولفت إلى أن غرفة التجارة والصناعة بصفاقس مساهمة في شركة التصرف في المنطقة الحرة ببن قردان، التي أحدثتها الدولة في فيفري 2024، والتي ستتولى تنظيم المعاملات بين الفاعلين الإقتصاديين في تونس ونظرائهم في ليبيا، والتي من خلالها سيتم تنظيم المعاملات مع بقية الفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا.

يذكر أن برنامج هذا المنتدى تضمن، ثلاث حصص، إهتمت الأولى بمناقشة الوضع الحالي في ليبيا في علاقة بفتح الإعتمادات، وحصة ثانية تكوينية حول التسوية المالية للصادرات، أما الحصة الثالثة فجاءت في شكل نقاش بشأن المواضيع المقترحة.

