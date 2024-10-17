رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري لحضور الاحتفالات بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة الجزائرية

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التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، الذي سلّمه رسالة خطية لحضور احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة الجزائرية.



وكان هذا اللقاء مناسبة، أكد خلالها رئيس الجمهورية عمق الروابط التاريخية بين الشعب الواحد في كل من تونس والجزائر، والعزم المشترك على مزيد تطويرها في كافة المجالات، مبينا "أن التونسيين والجزائريين جمعتهم عدة محطات تاريخيّة واختلطت فيها دمائهم من أجل التحرير الوطني، واليوم تجمعهم إرادة ثابتة وراسخة من أجل فتح آفاق أرحب لتجسيد آمال هذا الشعب الواحد وتطلعاته في البلدين الشقيقين"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





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وافاد الوزير الجزائري، حسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية ، بأنه نقل الى رئيس الدولة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "التحيات الخالصة وتجديد التهاني له بمناسبة اعادة انتخابه لولاية اخرى، وتهنئته بعيد الجلاء، الذي يتزامن مع الاحتفالات باندلاع الثورة الجزائرية في أول نوفمبر".



وتابع قائلا "استمعت باهتمام كبير لتوجيهات الرئيس قيس سعيّد من أجل تمتين علاقات التعاون الاقتصادي والشراكة القائمة بين تونس والجزائر"، مضيفا أنه تم التأكيد خلال اللقاء، على الارادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين، لإعطاء دفع قوي للعلاقات القائمة بين الشعبين الشقيقين في شتى المجالات الاقتصادية".