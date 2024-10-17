Babnet

رئيس الدولة يتناول في لقائه مع رئيس الحكومة مشروع نص يتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المحلية والجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6711846283c553.91522015_lioqjnkhfmpeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 22:29 قراءة: 1 د, 20 ث
      
تناول للقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، مشروع النص المتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية (البلدية)، كما يتيح ذلك الدستور، للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الأقاليم ومنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكد رئيس الدولة في هذا الصدد، "أن الانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 انطلق من الداخل، ولا بد أن يكون البناء القانوني الجديد، كما هو واضح في نص الدستور، متناسقا مع مسار الثورة.. فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيتولى إلى جانب مجلس نواب الشعب التعبير عن إرادة المواطنين التي تتلاءم مع حاجياتهم وتحقق مطالبهم المشروعة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

...

كما شدد في سياق آخر، على ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة، "أو التي تم تعطيلها قصدا، في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة"، مبينا أن الكثير من هذه المشاريع، إما أنها لم تُنجز أو توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها، في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها. وتابع أن المشاريع "توجد في أغلبها في الرفوف، وإن تمّ إخراجها بعد سنوات فَلِعَقْد لجنة تُنشئ لجنة جديدة أو تُحدّد موعدا آخر دون أي إنجاز".

وتم التطرق كذلك، إلى جملة من المشاريع الكبرى، على غرار سكة حديدية جديدة تتوسط البلاد وتربط بين شمالها وجنوبها، إلى جانب اقتناء عدد من الحافلات في أسرع الأوقات، للتخفيف من مشقّة التنقل التي يتكبدها المواطنون كل يوم.

وتناول اللقاء أيضا، سير العمل الحكومي وضرورة الإسراع بإعداد تشريعات جديدة تحلّ محلّ التشريعات التي لم تعد صالحة للاستعمال، حيث أكد رئيس الدولة أن "الشعب التونسي يريد اختصار الآجال، بل هو في سباق ضد الساعة، ومن الضروري العمل بأقصى سرعة لتحقيق مطالبه وآماله".




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296008


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
Bookmark article

All Radio in One    
*.*.*