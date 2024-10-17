وزير الشباب والرياضة يجتمع بهيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم

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شكلت وضعية الحكام ومشاغلهم محور جلسة عمل جمعت اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي برئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم كمال ايدير ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم مراد الدعمي.





وقد أجمع كل الحضور خلال الجلسة وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للوزارة على أن مطالب الحكام هي "حق مشروع" مؤكدين أنه سيقع العمل على تحسين وضعيتهم تدريجيا وتوفير كل الظروف المادية واللوجستية الملائمة لهم من أجل ضمان استقلالية ونزاهة قطاع التحكيم.



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كما تناولت الجلسة إمكانية النظر في صياغة "ميثاق" خاص بالحكام يحفظ حقوقهم ويحدد واجباتهم إضافة إلى العمل على تحيين القانون الأساسي للتحكيم بما يضمن الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنية للتحكيم.



هذا وتم التطرق خلال ذات الجلسة التي حضرها ايضا رئيس الديوان شكري بن حسن وعضو هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم الشاذلي الرحماني وعدد من إطارات الوزارة إلى ضرورة العمل على دعم التمثيلية الرياضية لتونس في الهياكل الإقليمية والدولية وإعادة إشعاعها دوليا.

وكان حكام كرة القدم نفذوا اضرابا وامتنعوا عن ادارة مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 12 و13 اكتوبر الجاري مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة لدى الجامعة قبل ان يقرروا امس الاربعاء في اعقاب اجتماع مع وزير الشباب والرياضة تعليق الاضراب واستئناف نشاطهم وعودتهم لإدارة بقية مباريات الموسم الرياضي الحالي بعد الاتفاق على تسوية وضعيتهم المالية. كما تناولت الجلسة إمكانية النظر في صياغة "ميثاق" خاص بالحكام يحفظ حقوقهم ويحدد واجباتهم إضافة إلى العمل على تحيين القانون الأساسي للتحكيم بما يضمن الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنية للتحكيم.هذا وتم التطرق خلال ذات الجلسة التي حضرها ايضا رئيس الديوان شكري بن حسن وعضو هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم الشاذلي الرحماني وعدد من إطارات الوزارة إلى ضرورة العمل على دعم التمثيلية الرياضية لتونس في الهياكل الإقليمية والدولية وإعادة إشعاعها دوليا.وكان حكام كرة القدم نفذوا اضرابا وامتنعوا عن ادارة مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 12 و13 اكتوبر الجاري مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة لدى الجامعة قبل ان يقرروا امس الاربعاء في اعقاب اجتماع مع وزير الشباب والرياضة تعليق الاضراب واستئناف نشاطهم وعودتهم لإدارة بقية مباريات الموسم الرياضي الحالي بعد الاتفاق على تسوية وضعيتهم المالية.