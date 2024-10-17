وزير الخارجية يلتقي سفيري موريتانيا و البحرين بتونس

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة كلا من سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس، عالي ولد سيدي عالي، وسفير مملكة البحرين بتونس، عبد العزيز محمد العيد.

ومثّل لقاء النفطي بالسفير الموريتاني مناسبة للتنويه بعمق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين والإرادة الراسخة لقائدي البلدين، للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد مجددا على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المبرمجة في السنة المقبلة وإثراء بنود التعاون في ميادين التجارة والنقل والصحة والسياحة والزراعة والصيد البحري والتعليم العالي والتعاون الفني، بما ينسجم مع طموحات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التعاون والتكامل.

وخلال اللقاء جدّد السفير الموريتاني تهاني بلاده قيادة وحكومة وشعبا بانتخاب الرئيس قيس سعيّد لولاية رئاسية جديدة.



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ومثل لقاء وزير الشؤون الخارجية بسفير مملكة البحرين، عبد العزيز محمد العيد ، مناسبة للإشادة بعُمق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين

وأكّد وزير الخارجية بالمناسبة على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أفضل المراتب، بما يستجيب لتطلّعات الشعبين الشقيقين.

وشدد النفطي للدبلوماسي البحريني على "أهميّة التعجيل بعقد الاستحقاقات الثنائية القادمة وفي مقدّمتها الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية البحرينية، وتبادل الزيارات واستحثاث نسق التعاون الثنائي ولاسيّما في المجال الاقتصادي والاستثماري".

من جهته جدّد السفير عبد العزيز محمد العيد تهاني صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيد لعُهدة رئاسية ثانية.