وزير التجارة: "ثلاث شحنات منتظرة من مادّة القهوة ستصل تونس قبل موفى هذا العام"

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قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الخميس بالمهدية، إنّ "ثلاث شحنات من مادّة القهوة ستصل تونس قبل موفّى العام الجاري".



وقدّر الوزير، خلال زيارة أداها إلى الجهة، أن لا تقل هذه الشحنات عن 3 أو 4 آلاف طن بما يغطي الحاجة الوطنية من هذه المادة.





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واكد عبيد، في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن شحنة من مادة الشاي "تشارف على الوصول إلى الموانئ التونسية".



وشدد، في ذات الصدد، أن بقية المواد الاستهلاكية تشهدا تحسنا ملحوظا من ناحية التزود وتوفرها لفائدة المستهلكين.



وقال الوزير، الذي اطلع على سير العمل بالإدارة الجهوية للتجارة، أن العمل مستمر على تحسين مستوى التزود من ناحية الكمية في ما يهم بعض المواد.



ولفت إلى تركيز الوزارة، في مجال الرقابة، على الفرق المشتركة والزيارات الإقليمية والتي تغطي عددا من الجهات المتجاورة.



وأضاف عبيد، من جانب آخر، أنه يقوم بسلسلة من الزيارات بين 17 و19 أكتوبر الجاري، تشمل سوسة والمهدية وقابس وتطاوين وصفاقس.



وشدد على أن هذه الزيارات من شأنها أن تمثل فرصة للاطلاع المباشر على مسالك التوزيع والمخزونات الجهوية وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل مشكل محتمل.



واوضح، في هذا الإطار، أنه لاحظ تخطي الصعوبات التي كانت تعيق توفر بعض المواد مشيرا الى أن المجهودات ستتضاعف هلى هذا المستوى.



