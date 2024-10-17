الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تُشارك في مهرجان "سلام سيول" بكوريا الجنوبية

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تشارك الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في الدورة السابعة عشرة من المهرجان الثقافي العربي "Salam Seoul festival" الذي تحتضنه العاصمة الكورية الجنوبية سيول. تحمل هذه المشاركة عنوان "دبك الطبل"، وفيها تبرز الفرقة جانبا من ثراء الرصيد الثقافي التونسي من خلال الفنون الشعبية.

ومن المقرّر أن تقدم الفرقة الوطنية للفنون الشعبية عرضيْن يوميْ 19 و22 أكتوبر 2024. ويقام العرض الأول في الشارع حيث يلتقي أفراد الفرقة مع عشاق الرقص والموسيقى الشعبية في إحدى ساحات سيول. بينما يشهد العرض الثاني على خشبة المسرح بمشاركة من فرقة كورية جنوبية في مجال الرقص الشعبي

وتهدف هذه المشاركة إلى التعريف بالموروث الثقافي التونسي خارج البلاد وتعزيز الروابط الثقافية بين تونس وكوريا الجنوبية، وتقديم صورة حية عن التنوع والثراء الثقافي التونسي لجمهور عالمي.





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تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تأسست سنة 1962 ببادرة من الدكتور الموسيقي الراحل صالح المهدي، وذلك بهدف البحث في الموروث الموسيقي الشعبي وجمعه وتوثيقه. وأفل نجمها مع نهاية التسعينات، لتقتصر على تقديم عرض أو عرضيْن في السنة.



وبافتتاح مدينة الثقافة وتركيز أقطابها في شهر مارس من سنة 2018 ، تمّ إدماج الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بقطب الباليه والفنون الكوريغرافية لمسرح الأوبرا.

