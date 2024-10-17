سليانة: إحياء الذكرى ال11 لإستشهاد العقيد بالحرس الوطني محمود الفرشيشي

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أحيت معتمدية العروسة من ولاية سليانة، اليوم الخميس، الذكرى ال11 لإستشهاد العقيد بالحرس الوطني محمود الفرشيشي، الذي استشهد رفقة الوكيل كريم الحامدي يوم 17 أكتوبر سنة 2013، بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة

وتم بالمناسبة، إطلاق اسم شهيد المؤسسة الأمنية محمود الفرشيشي على المدرسة الابتدائية إبن خلدون بالعروسة، التي تأسّست في 15 سبتمبر سنة 2017، وتضم 230 تلميذا وتلميذة و14 اطارا تربويا.

وانتظم، موكب رسمي لتحية العلم بحديقة العروسة، بمشاركة مختلف الأسلاك الأمنية والسلط الجهوية والمحلية وعائلة الشهيد، وتحولوا الى مكان النصب التذكاري بمفترق مدخل مدينة العروسة والمقبرة، أين تمت تلاوة الفاتحة على روح الشهيد ووضع إكليل من الزهور على ضريحه.

وأكد الحاضرون بما في ذلك السلط الجهوية والمحلية والوحدات الأمنية، أنّ الذكرى السنوية لإستشهاد الرائد محمود الفرشيشي، هي مناسبة للاعتراف بالجميل لشهداء الوطن، الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن.



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وكانت زوجة الشهيد راضية الدريسي، قد دعت في تصريح سابق لصحفية وكالة تونس إفريقيا للانباء السلط المعنية إلى تخليد اسمه بأحد المؤسسات التربوية بالعروسة.