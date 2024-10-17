انطلاق أشغال المؤتمر الوطني ال45 للجراحة

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انطلقت اليوم الخميس بتونس العاصمة، وتتواصل الى يوم 19 أكتوبر الجاري، أشغال المؤتمر الوطني ال45 للجراحة الذي تنظمه الجمعية التونسية للجراحة تحت شعار هذه السنة "جراحة المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي".



ويشكل المؤتمر الوطني للجراحة بحسب القائمين على تنظيم هذا اللقاء فرصة لمناقشة الحضور من الاخصائيين من تونس ومن العالم أهم القضايا والمستجدّات الى جانب تبادل المعارف والخبرات والممارسات المبتكرة في مجال الجراحة.





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كما سيتباحث الحضور في استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن الممارسات الجراحية، وتطوير التشخيص والنهوض بصحة المرضى كما ستركز النقاشات على التقنيات الناشئة والتحديات الأخلاقية والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمحترفين بإبراز مهام اخصائيي الجراحة في المستقبل.



ويشمل برنامج هذا المؤتمر العديد من الجلسات العلمية، والحصص التكوينية، الى جانب ورش عمل تطبيقية تهدف بالخصوص إلى تشجيع تبادل الخبرات وتعزيز مهارات المهنيين في هذا القطاع.



الجدير بالذكر، أن حفل الافتتاح شهد تكريم كافة الرؤساء السابقين للجمعية التونسية للجراحة (1973) من الذين ساهموا في تشكيل الجراحة في تونس، بهدف ربط الصلة بين الأجيال والاحتفال بإنجازات أطباء الجراحة.

