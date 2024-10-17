المنستير: تدشين وحدة طب أسنان بمركز الصحة الأساسية سطح جابر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dentiste-pixabay.jpg width=100 align=left border=0>

- تدعّم مركز الصحة الأساسية بسطح جابر بالمنستير، بوحدة لطب الأسنان تضم كرسي أسنان، بكلفة جملية قدرت بحوالي 50 ألف دينار، وذلك من منطلق تقريب الخدمات الصحية من المواطن في الخط الأوّل، وفق والي المنستير عيسى موسى

وقال الوالي لدى اشرافه على تدشين الوحدة الطبية الجديدة، أنّ ما عاينه بمركز الصحة الأساسية من جودة في الخدمات الصحية وتطور المرافق الصحية به، هو ثمرة تضافر الجهود بين الدولة والأهالي.

واعتبر المدير الجهوي للصحة محمّد رويس أنّ الخطوط الأمامية، هي الرافد الأساسي للصحة، وهو ما جعل الوزارة توليها أهمية كبيرة وتدعمها ضمن استراتيجيتها في دعم الخطوط الأمامية، واشار الى توفر الإطار الطبي وشبه الطبي لوحدة طب الأسنان، واكد انه سيقع دعمه

وابرز رويس ان مركز الصحة الأساسية بسطح جابر، هو أوّل مركز صحة أساسية متحصل على الإعتماد الصحي.



...



وأفاد من جهته عضو المجلس المحلي محمّد الطبقة بأنّ الأهالي بحي سطح جابر، تبرعوا منذ سنة 2022 باعتماد قدره قرابة 100 ألف دينار، لتهيئة مركز الصحة الأساسية عبر عدّة تدخلات، مشيرا الى انهم يركزون حاليا على تهيئة المدرسة الإبتدائية الهادي النعمان.



