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الرابطة 2 : تعينات حكام مباريات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 15:52 قراءة: 1 د, 7 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الثانية من مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقرر اجراؤها يومي السبت 19 والأحد 20 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :

المجموعة الاولى
السبت 19 اكتوبر 2024
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في ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة
الحكم: هيثم الطرابلسي

في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
الحكم: نبيل حمادي

في ملعب مساكن
هلال مساكن - نادي حمام الانف
الحكم: أحمد الذوادي

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي
الحكم: سفيان المنصري

في ملعب المهدية
مكارم المهدية - النادي القربي
الحكم: جلال السحباني

الأحد 20 اكتوبر 2024
المجموعة الأولى
في ملعب مقرين
جمعية مقرين - جندوبة الرياضية
الحكم: هيثم القصعي

المجموعة الثانية
السبت 19 اكتوبر 2024
في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة
الحكم: درصاف القنواطي

في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
الملعب القابسي - امل جربة
الحكم: فرج عبد اللاوي

الاحد 20 اكتوبر 2024
في ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال الرديف
الحكم: خليل الطرابلسي

في ملعب القصرين
مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: محمد علي قروية

في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي
الحكم: نعيم حسني

في ملعب عقارب
كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة
الحكم: محمود قصيعة

في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة
الحكم: خليل الجريء


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