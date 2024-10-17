الرابطة 2 : تعينات حكام مباريات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية

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في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الثانية من مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقرر اجراؤها يومي السبت 19 والأحد 20 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :



المجموعة الاولى

السبت 19 اكتوبر 2024



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في ملعب اريانة

جمعية اريانة - امل حمام سوسة

الحكم: هيثم الطرابلسي



في ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى

الحكم: نبيل حمادي



في ملعب مساكن

هلال مساكن - نادي حمام الانف

الحكم: أحمد الذوادي



في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - النجم الرادسي

الحكم: سفيان المنصري



في ملعب المهدية

مكارم المهدية - النادي القربي

الحكم: جلال السحباني



الأحد 20 اكتوبر 2024

المجموعة الأولى

في ملعب مقرين

جمعية مقرين - جندوبة الرياضية

الحكم: هيثم القصعي



المجموعة الثانية

السبت 19 اكتوبر 2024

في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة

الحكم: درصاف القنواطي



في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)

الملعب القابسي - امل جربة

الحكم: فرج عبد اللاوي



الاحد 20 اكتوبر 2024

في ملعب القيروان

شبيبة القيروان - هلال الرديف

الحكم: خليل الطرابلسي



في ملعب القصرين

مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي

الحكم: محمد علي قروية



في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي

الحكم: نعيم حسني



في ملعب عقارب

كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة

الحكم: محمود قصيعة



في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة

الحكم: خليل الجريء

