الرابطة 2 : تعينات حكام مباريات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية
في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الثانية من مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقرر اجراؤها يومي السبت 19 والأحد 20 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :
المجموعة الاولى
السبت 19 اكتوبر 2024
المجموعة الاولى
السبت 19 اكتوبر 2024
في ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة
الحكم: هيثم الطرابلسي
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
الحكم: نبيل حمادي
في ملعب مساكن
هلال مساكن - نادي حمام الانف
الحكم: أحمد الذوادي
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي
الحكم: سفيان المنصري
في ملعب المهدية
مكارم المهدية - النادي القربي
الحكم: جلال السحباني
الأحد 20 اكتوبر 2024
المجموعة الأولى
في ملعب مقرين
جمعية مقرين - جندوبة الرياضية
الحكم: هيثم القصعي
المجموعة الثانية
السبت 19 اكتوبر 2024
في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة
الحكم: درصاف القنواطي
في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
الملعب القابسي - امل جربة
الحكم: فرج عبد اللاوي
الاحد 20 اكتوبر 2024
في ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال الرديف
الحكم: خليل الطرابلسي
في ملعب القصرين
مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي
الحكم: نعيم حسني
في ملعب عقارب
كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة
الحكم: محمود قصيعة
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة
الحكم: خليل الجريء
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