إدارة التجهيز بالمنستير توضح قرارا أثار المتساكنين تعلّق بقطع أشجار الكالتوس

نفى رئيس قسم صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير، حمدى قردبو، أيّة عملية قلع لأشجار كلاتوس في مدينة مسجد عيسى بولاية المنستير وأماكن أخرى في الجهة ذاتها.



وأوضح، في تصريح ل"وات"، أن تدخل المصالح المختصة "يقتصر فقط على قطع وتشذيب أشجار الكلاتوس المعمرة وهي عملية تختلف عن تشذيب أشجار الزينة، التي يمكن تشكيلها حسب الرغبة".





وكان مواطنون قد أعترضوا وأوقفوا عمليّة قطع قرابة أربعمائة شجرة كالاتوس، بمقتضى قرار وترخيص من إدارة التجهيز وإدارة الغابات، في إطار صفقة عمومية، توجد 150 منها على حاشيتي الطريق في مدينة مسجد عيسى بولاية المنستير، بحجة أنّها تشكل خطرًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.وقال قردبو أنّ الإدارة الجهويّة للتجهيز بالمنستير تلقت طلبا من السلطات المحلية بمعتمدية الساحلين من أجل تشذيب وقطع الأشجار على مستوى الطرقات المرقمة الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز، لإزالة خطر أشجار الكلاتوس المعروفة بنموها السريع وحجبها الرؤيا على مستعملي الطريق.وأضاف أنّ التراخيص المتعلقة بمسجد عيسى والساحلين، تقضي بقطع أغصان الاشجار والإبقاء على الجذع الأساسي بطول ثلاثة أمتار من مستوى الأرض للسماح للشجرة لنمو مجددا وضمان ديمومتها، مذكرا أن العملية تندرج في إطار بتة وأن قيمة الخشب المقطوع ستحال إلى الخزينة العامة للدولة.وأوضح المسؤول أن عددا من ممثلي المجتمع المدني اتصلوا به، الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، وفسر لهم عملية التدخل الجارية واقتنعوا بذلك.كما أفاد أنّه " في إطار الحرص على الملك العمومي، سجلت مصالح التجهيز، خلال الفترة المنقضية بالتعاون مع مصالح الفلاحة، ثلاث خروقات متعلقة بقطع أشجار الكالاتوس دون أن تكون للأشخاص، الذين قاموا بذلك أيّة تراخيص في الغرض أي أنّها عمليّة سرقة".وتوقفت عمليات القطع، التي انطلقت، الاربعاء 9 أكتوبر 2024، بعد أن رفض نشطاء في البيئة ومواطنون قطع أشجار "كانت تشكل ملجأً من حرارة الشمس لمئات العمال، الذين يشتغلون في المصانع المجاورة، ومكان استراحة لسائقي الشاحنات والسيّارات"، حسب وائل القرناوي، أحد متساكني المنطقة.واعتبر عدد من المواطنين، قطع الأشجار على طول ثلاثة أمتار ليس الحل الأمثل، وأن مصب المرجين، الذي يحيط مدينة مسجد عيسى، جنوبا، ومصب النفايات (سبخة المنستير)، الذّي يحيط بها شرقا، أولى بالمعالجة وإيجاد حلول أكثر احتراما للبيئة في ظل غياب مناطق خضراء. واقترحوا أن يتم التشاور مع السكان في هذه المسألة وفتح حوار شفاف مع السلطات لاستكشاف حلول تحترم كلًا من المتطلبات البيئية والاجتماعية، حسب القرناوي.وقال إلياس بكوش وهو أيضا أحد متساكني مسجد عيسى بالمنستير، من جانبه، أن هذه الطريق، التي تظللها أشجار الكالتوس هي المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة ولأطفالهم، "فلا وجود لدور شباب أو مناطق خضراء أخرى".وأضاف مستاء "هل الاشجار تشكل خطرا علينا أكثر من السموم، التي تنبعث من المصبات؟ وإذا كان لابد من التدخل فلماذا لا يتم فقط تقليم هذه الأشجار وليس قطعها بالكامل وحرماننا من هذا المتنفس، الذي يقصده عمال المصانع المجاورة والاطفال والعائلات وحتى زوار من الكشافة وغيرهم للتخييم وتناول وجبات الغداء؟".وفي توضيح أدلى به إلى "وات"، قال يامن حقي، مهندس رئيس ورئيس دائرة الغابات في المنستير، "أن الإجراء يقضي بتشذيب وتقليم الاشجار لتشبيبها وليس قلعها وتنفيذ القرار يندرج في إطار التوقي من خطر سقوطها على مستعملي الطريق خاصة وأنها توجد في ممر للرياح، وأيضا لتجنب مساسها بالأسلاك الكهربائية".وذكر أن عمليات تشذيب أخرى قامت بها دائرة الغابات بالتعاون مع مصالح وزارة التجهيز في المنستير في مناطق مثل زرمدين واستعادت الاشجار رونقها.يذكر أن غراسة أشجار الكالتوس، التي ينتشر أكثر من 600 نوع منها حول العالم، لا تزال تثير الجدل، إذ يرى البعض أنها تشكل حلولا لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة ضمن ظرف يتسم بالتغيّرات المناخية، نظرا لقدرتها على النمو بسرعة خاصة في الأوساط العمرانية، في حين يرى آخرون أن لها أثرا سلبيا على التربة وعلى المائدة المائية.على المستوى الاقتصادي، تشتهر أشجار الكالتوس بخشبها المتين والقوي والاستخدامات المتنوّعة له. ويحتوي خشب الكالتوس بشكل طبيعي على زيوت تساعد على الحماية من الحشرات والتعفن، مما يجعله خياراً شائعاً لمجموعة متنوعة من أغراض البناء والزينة.