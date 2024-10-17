قابس : مسابقات وعروض سينمائية في الدورة 19 لأيام السينما المتوسطية بشنني

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عقدت يوم أمس الهيئة المديرة لأيام السينما المتوسطية بشنني بالمركز الثقافي الجامعي بقابس ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على الدورة 19 لهذه التظاهرة السينمائية التي ستنتظم من 23 الى 27 أكتوبر 2024 تحت شعار" الفلم أنا ' الأرض أنا ' انا باقون على العهد ".

ويتمحور موضوع الدورة الجديدة لأيام السينما المتوسطية بشنني حول " التغيرات المناخية " التلوث , الموارد الطبيعية , تغير المناخ , التنوع البيولوجي... وهو محور تم اختياره ليكون موضوع مسابقة الأفلام القصيرة في هذا المهرجان.

وتشتمل الدورة 19 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني التي سيتم افتتاحها واختتامها بالمركب الشبابي " شالة " على مسابقة 72 ساعة لصناعة فيلم وعلى مسابقة لأحسن صورة اضافة الى مجموعة من العروض السينمائية للأفلام الموازية والأفلام الخاصة.

كما تشتمل هذه الدورة على ورشات فنية من بينها ورشة التمثيل أمام الكاميرا وستقام بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس وورشة الديكور السينمائي.



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من جهة أخرى حافظ المهرجان في هذه الدورة على فقراته القارة ومن بينها معرض الحرفيات وورشات تكوينية للأطفال.

وقد تم الكشف عن المعلقة الرسمية لهذا المهرجان والتي اتجهت نحو التمازج العميق بين العدالة المناخية والقضية الفلسطينية من خلال شعار " الفلم أنا , الأرض أنا , انا باقون على العهد " وهو ما يعكس التداخل العميق بين نضال الشعوب المستعمرة والعدالة البيئية.

وتتناغم في هذه المعلقة الألوان مع تصميم الخطوط ويظهر الخط العربي بلون الدخان ليعكس الواقع المناخي والصناعي في تدليل على أنه نضال من أجل الحرية والعدالة فالأرض والأفلام يرويان قصة واحدة ولا فصل بين الكفاح الانساني والطبيعة الأم.

