رئيس الحكومة يؤكد في لقائه برئيس هيئة المهندسين المعماريين ضرورة انخراط الهيئة في بلورة رؤية جديدة للمشهد العمراني للبلاد

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أكّد رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال لقائه اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس هيئة المهندسين المعماريين وجيه خليفي، ضرورة انخراط الهيئة في بلورة رؤية جديدة للمشهد العمراني للبلاد، في إطار مقاربة تشاركية تمكّن من مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإرساء استراتيجية وطنية لتهيئة عمرانية حديثة، وإيجاد بنية تحتية متوازنة بين الجهات، تكرّس النفاذ للمرافق الأساسية وتدعم المجهود الوطني في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة.



كما ثمّن رئيس الحكومة، خلال اللقاء، دور المهندس المعماري في القطاعين العمومي والخاص في الارتقاء بالمشهد المعماري والعمراني في كامل تراب الجمهورية، ومعاضدة مجهودات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مبرزا ضرورة تظافر كلّ الجهود لإنجاح إنجاز المشاريع العمومية، والسهر على تجاوز الصعوبات التي قد تعيق انطلاق تنفيذها في الآجال المحددة لها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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وحضرت اللقاء وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.



