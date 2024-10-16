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الجزائر: "سوناطراك" تبرم اتفاقية للطاقة مع شركة أمريكية

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 20:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وقعت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" مع شريكتها الأمريكية "أوكسي" اتفاقية مبادئ تعكس رغبة الطرفين في تعزيز علاقاتهما الحالية وتوسيع تعاونهما عبر شراكة جديدة.

ووفقا لبيان نشرته الشركة الجزائرية على صفحتها في "فيسبوك" أمس الثلاثاء فقد تم التوقيع في بمركز المؤتمرات بوهران، وتسعى "سوناطراك" و"أوكسيدونتال بتروليوم كوربورايشن" (أوكسي) الطرفان من خلال الوثيقة الجديد فتح شراكة جديدة في مجالي استكشاف واستغلال المحروقات.

...

وتتمحور اتفاقية المبادئ هذه حول تحديد إطار الشراكة بين الطرفين المعنيين قصد إبرام عقد للمحروقات في منطقة "بركين وسط"، الذي يعد من أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في الجزائر.

يشار إلى أن "سوناطراك" وشركة "أوكسي"، إلى جانب شريكين آخرين، تقوم باستغلال الرقعة التعاقدية لبركين، وذلك في إطار عقد طاقة المبرم في 19 يوليو 2022.


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