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زغوان: الاتفاق على استئناف أشغال تعشيب الملعب البلدي بعد توقفها لمدّة شهر

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 19:57 قراءة: 0 د, 38 ث
      
مثّل توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي بزغوان محور لقاء ميداني جمع، مساء الأربعاء، بفضاء الملعب، ممثلين عن بلدية زغوان والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، وتمت خلاله معاينة الإشكال الفني المتسبب في تعطيل عملية التعشيب لمدة شهر كامل، وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.

وذكر الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية زغوان، عبد المجيد عباس، لـوكالة "وات" أنه تم إثر هذا اللقاء التوصل إلى اتفا يقضي بالتزام المقاولة باستئناف الأشغال بداية من يوم غد الخميس، ورفع الاخلال الفني المسجّل، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الأشغال في مدة لا تتجاوز موفى الشهر الحالي، موعد القبول الوقتي للمشروع.
وأشار إلى أن العشب الذي تم تركيزه على مساحة 90 على 50 مترا بكلفة أشغال جملية بلغت حوالي 560 ألف دينارا ، مصنف ضمن آخر درجة من الجيل الثالث.
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حامد


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