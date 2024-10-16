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تطاوين: حملات استثنائية للنظافة والعناية بالمحيط في كامل معتمديات الجهة

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 23:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تتواصل، في كلّ معتمديات ولاية تطاوين وبلدياتها، حملات النظافة والعناية بالمحيط، مع التركيز على إزالة مخلفات البناء والاتربة التي تسبّبت في تعطّل حركة المرور عبر عدة طرقات ومسالك بعد نزول الامطار الاخيرة.
وفي هذا الاطار، تواصل البلديات برمجة حملات استثنائية للنظافة على امتداد الاسبوعين القادمين وتحديد الاليات والوسائل الضرورية لإنجازها، وتسخير الامكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لانجاحها.
وإثر زياراته الميدانية لمختلف مناطق الولاية، شدّد والي الجهة أمير القابسي على ضرورة متابعة الوضع البيئي، وتحميل كل الاطراف مسؤولياتها في المجال الراجع لها بالنظر.
كما دعا الهياكل المعنية، خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية، الى توفير الدعم الفني والمالي اللازمين، وإلى إنجاح الحملات الاستثنائية للنظافة، وتحسين الوضع البيئي، ودعم تدخلات البلديات لتنفيذ قراراتها الترتيبية والعمرانية، وتطوير العمل البلدي عموما بالقضاء على الانتصاب الفوضوي، والحد من المخالفات العمرانية ومختلف التجاوزات في هذا المجال.
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