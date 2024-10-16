الكاف: تقدّم مشروع إنجاز سد ملاق العلوي بنسبة 87 بالمائة (إدارة المشروع)

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تقدّمت أشغال بناء سدّ ملاق العلوي الواقع شمال ولاية الكاف بنسبة 87 بالمائة وفق إحصائيات قدمها المشرفون على متابعة أشغال هذا المشروع البنيوي الهام، خلال زيارة ميدانية أدّاها والي الجهة وليد كعبية، أمس الثلاثاء، الى موقع مشروع السد الذي يهدف إلى تعويض خزان سد ملاق الحالي، وري مناطق سقوية حوله وأخرى ستحدث في محيطه، إلى جانب توليد الطاقة، والحماية من الفيضانات.

واطّلع الوالي بالمناسبة على سير الأشغال في هذا السد والتي من المؤمل أن تنتهي في موفى شهر ديسمبر 2025، بكلفة انجاز تناهز 200 مليون دينار جزء هام منها مموّل من قرض خارجي.

ويعتبر هذا السد مكسبا هاما باعتباره يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث طاقة الخزن المقدّرة بحوالي 193 مليون متر مكعب، وسيكون له دور كبير في توفير الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات الجهة.

وأكد الوالي لدى معاينته منسوب المياه على مستوى جسر وادي ملاق بالطريق المؤدية إلى معتمدية الطويرف على ضرورة إدراج هذه الطريق ضمن جدول أعمال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، قصد معاينة ومتابعة إرتفاع منسوب المياه بصفة دورية، باعتباره يشكل خطراً على مستعمليه خاصة عند نزول الأمطار، موصيا بضرورة التنسيق مع جميع الأطراف تحسبا لأيّة تقلبات مناخية محتملة.