كرة القدم - الاتفاق على فك إضراب الحكام وتسوية وضعياتهم المادية

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أكد مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أنّه تمّ الاتفاق اليوم الاربعاء بمقر الوزارة على فك اضراب حكام كرة القدم.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه تم الاتفاق في اعقاب اجتماع جمع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بممثلين عن الحكام على تلبية كامل مطالب الحكام وتسوية وضعياتهم المادية التي دفعتهم الى الاضراب وعدم اداراة مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2024- 2025 مع منح الأولوية في صرف المستحقات المالية المتخلدة للحكام الشبان.

وأوضح أنّ نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية سيستأنف بصفة طبيعية بداية من نهاية الأسبوع الجاري.





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يذكر ان هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم بسبب "تفاقم الصعوبات وغياب كل أفق لتسوية وضعيتها والوضعية المالية للحكام".

وقررت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الخميس المنقضي تعيين مراد الدعمي رئيسا جديدا للادارة الوطنية للتحكيم خلفا لناجي الجويني.

كما دعت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم الحكام الى فك اضرابهم موضحة أنّها "لم تدخر اي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة لتوفير السيولة اللازمة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجامعة.

