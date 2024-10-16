قفصة: تواصل إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية ببلدية المظيلة بكلفة إجماليّة تتجاوز 4 ملاببن دينار

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تواصل بلدية المظيلة بولاية قفصة إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتيّة تشمل تهيئة عدد من الأحياء، وتهيئة الملعب البلدي بالمنطقة، وتركيز وحدات للاضواء الكاشفة والمقتصدة، بكلفة جملية تتجاوز 4 ملايين دينار، وفق الكاتب العام والمكلف بتسيير البلدية نور الدين بن صالح.

وأوضح بن صالح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أشغال المشروع الأول تقدّمت بنسبة 80 بالمائة وتشمل تهيئة وتهذيب كل من الحي الشرقي، والحي العمالي، وحي الشباب، من خلال تعبيد وترصيف وتنوير الطرقات والانهج على طول 8 كلم بالخرسانة الاسفلتية، بكلفة جملية تناهز 3 ملايين و270 ألف دينار.

أمّا المشروع الثاني والمتمثّل في تهيئة الملعب البلدي بالمظيلة، فقد تقدّمت نسبة إنجازه بـ90 بالمائة، وتضمّ عناصره صيانة المدارج، وحجرات الملابس، وترصيف الممرات، وطلاء المنشأة، بكلفة جملية قدرت بحوالي 800 ألف دينار، وفق نفس المصدر .

وأضاف أن المشروع الثالث الذي انطلقت بلدية المظيلة في إنجازه بلغ مرحلة تركيز حضيرة الاشغال من قبل المقاولات ويتمثل في تركيز وحدات للاضواء الكاشفة والمقتصدة من مدخل المدينة وإلى المفترق الرئيسي المؤدي إلى الحي السريع بكلفة جمليّة تقدر بـ312 ألف دينار .



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