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قنصل الجزائر بالكاف يؤكد على أهمية تطوير العلاقات التونسية الجزائرية على مستوى كافة الولايات الحدودية

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 13:25 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكد قنصل الجزائر بولاية الكاف، مصطفى بوذيب على أهمية تطوير العلاقات التونسية الجزائرية على مستوى كافة الولايات الحدودية مشددا على ضرورة تجسيد هذا التصور والعلاقات الأفقية في كافة الميادين بما في ذلك في مجال تيسيير تنقل مواطني البلدين والاستثمار.
ووصف القنصل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة لقاء عقده اليوم الإربعاء بمقر ولاية سليانة مع والي الجهة خالد الواعري، العلاقات التونسية الجزائرية "بالجيدة جدا" خاصة في السنوات الأخيرة.

وذكر قنصل الجزائر بالكاف بأهمية الموقع الإستراتيجي المميز لولاية سليانة باعتبارها منطقة عبور الجزائريين في إتجاه مختلف ولايات الجمهورية لافتا إلى إمكانية التعاون بين الجهة وعدد من ولايات الجزائر
...

وإعتبرمن جهة اخرى أن الأنشطة الثقافية الجزائرية تشكل فرصة لمشاركة التونسيين ولإبراز عاداتهم وتقاليدهم والتعريف بموروثهم
وات/أمم


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