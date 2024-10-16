سيدي بوزيد: حملات توعوية لفائدة الفلاحين وأصحاب المعاصر قصد تأمين صابة الزيتون وتحسين نوعية الزيت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdc84de1fef22.00798469_lmkgohjinfepq.jpg width=100 align=left border=0>

تحت شعار "زيت الزيتون من الجني الى التصدير"، تواصل الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الفلاحين وأصحاب المعاصر قصد تأمين الصابة وإنتاج زيت الزيتون ذو جودة عالية من خلال احترام الممارسات الجيدة عند جمع الزيتون ونقله وعصره وخزنه.



وأشار المدير الجهوي للهيئة، يوسف حمدوني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الحملات قد انطلقت منذ الأسبوع الماضي ومن المنتظر أن تشمل مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وسيتم التركيز خلالها على مراقبة عمليات التحويل على غرار تعهد وصيانة معدات التحويل من طرف أصحاب المعاصر لضمان جودة الزيت، وتأهيل المعاصر مع تحسين ظروف التحويل من خلال تجديد وسائل التحويل التقليدية الحالية بوسائل عصرية متطوّرة، مع تشجيع المحولين على تعليب الزيت وتسويقه داخليا وخارجيا، وتحسيس الفلاحين بضرورة إتباع الطرق الفنية السليمة للجني، والشروع مبكرا في عمليات الجني، إضافة إلى نقل كميات الزيتون من طرف الفلاح إلى المعاصر في الإبان، وتجنّب استعمال الأكياس البلاستيكية عند النقل.

يشار إلى أن موسم جني الزيتون قد انطلق اليوم الاربعاء بولاية سيدي بوزيد وسط تقديرات بإنتاج 310 آلاف طن.



...



