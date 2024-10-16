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نادي مضر السعودي يتعاقد مع المدرب التونسي رمزي كريد

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 13:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن نادي مضر السعودي التعاقد مع المدرب التونسي رمزي كريد للاشراف على المقاليد الفنية لأكابر فريق كرة القدم.
وأورد نادي مضر السعودي على حسابه الرسمي انستغرام "من تونس الخضراء رمزي كريد مديرا فنياً للفريق الأول لكرة القدم".
وكان رمزي كريد قد تولى خطة مدرب مساعد في الملعب التونسي ومدرب أول لأمل الرقبة، كما خاض تجربة تدريبية خارج تونس مع الكوكب السعودي في موسم 2022-2023.
يذكر أنّ نادي مضر السعودي ينشط في بطولة الدرجة الثانية.


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