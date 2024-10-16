مدنين: تاجيل اضراب عام محلي بجرجيس في انتظار مخرجات الحوار مع الاطراف المعنية

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قرر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس من ولاية مدنين، تاجيل الاضراب العام المحلي المبرمج لليوم الاربعاء، وذلك على اثر حوار افضى الى رفع مسألتين اثنين الى المكتب التنفيذي الموسع مطلع الاسبوع المقبل مع والي مدنين، وانتظار ومخرجات جلسة ستنعقد بوزارة الشؤون الاجتماعية او التفقدية العامة للشغل بالعاصمة، وفق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي.

وقال الحميدي لصحفية "وات"، ان من ضمن المسائل موضوع الاضراب، النظر في قرار طرد 4 عملة باحدى وحدات تصبير التن (نقابيين)، والمطالبة بتجديد اجور اعوان احدى المؤسسات، واوضح ان المشغل تمسك بقرارة بخصوص طرد العملة واقترح التعويض وهو ما رفضه الطرف النقابي، وقد تمت احالة الموضوعين الى جلسة المكتب التنفيذي الموسع بداية من الاسبوع المقبل في اطار مساعي لبحث حلول وانتظار عقد جلسة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وبين انه سيتم مجددا طرح بقية النقاط الاخرى التى تضمنتها برقية الاضراب، في جلسة المكتب التنفيذي الموسع وتحديد اجال لانجاز بعض المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وتهم هذه النقاط اساسا قطاعي الصحة وقطاع التربية، بتوفير التجهيزات اللازمة والعنصر البشري والعناية بالبنية التحتية للقطاعين، بالاضافة الى انجاز محطة للفحص الفني وبعث اقليم لاستغلال وتوزيع المياه بجرجيس، مشيرا الى ان مسالة اسناد رخص التاكسي وسيارة الاجرة بصدد الدرس لدى اللجان الفنية.