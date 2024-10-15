أغاني وطنية تونسية وفلسطينية تصدح في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في ذكرى عيد الجلاء

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أحيى المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية حفلا موسيقيا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة عصر اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بمناسبة الذكرى 61 لعيد الجلاء.



وتميّز الحفل بحضور مئات المارة من مختلف الفئات العمرية استقطبته هذه المجموعة الموسيقية بقيادة حمزة القاطري، حيث ضمت عازفين على آلات وترية وإيقاعية وكورال، وجميعهم تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في هذا المركز.





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افتتح العرض بالنشيد الوطني التونسي، ثم توالت الأغاني الوطنية خلال الحفل، حيث تناوب أعضاء الكورال على أداء مجموعة من الأغاني التي تنشد لتونس ولفلسطين والتي لاقى صداها إعجاب الحاضرين. ومن الأغاني التي تردّدت في الحفل "يا زينة الدنيا يا تونس الخضراء" و"شدّو الهمّة" و"ريحة البلاد". كما لاقت أغنية "موطني" حماسا من المواطنين وكذلك أغنية "يا خيل سالم" للفنانة الراحلة صليحة.

تميز الحفل أيضا بتقديم أغاني إيقاعاتها حماسية حيث تفاعل الحاضرون مع الأغنية الوطنية "بني وطني" للفنانة الراحلة عُليّة، تلتها الأغنية الفلسطينية "يمّا مويل الهوى" التي اختتم بها الحفل الذي استمر لمدة ساعة.



وعلى إثر انتهاء الحفل، شهد المكان وقفة احتجاجية نظمها عشرات التونسيين أمام المسرح البلدي، حيث رفعوا أصواتهم للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان.

لمح

