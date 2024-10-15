Babnet

وزارة الفلاحة تعزز مشاركة النساء من الوسط الريفي من خلال تركيز نقطة بيع لمنتوجاتهن بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ministeredelagriculture.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 21:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      


تونس 15 أكتوبر 2024 - وات - عززت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشاركة النساء من الوسط الريفي في نقطة لبيع المنتوجات الخاصة بهن بشارع ألان سافاري بالعاصمة خلال الأسبوع الممتد من 14 الى 19 أكتوبر 2024 .

...


وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان هذه الخطوة التي يقوم بتنفيذها مكتب الإحاطة بالمرأة من الوسط الريفي التابع لها، تاتي في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لـ 15 أكتوبر من كل سنة.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، عز الدّين بن الشيخ، تابع، امس الاثنين، التحضيرات المتعلقة بتحهيز نقطة البيع على مستوى شارع آلان سافاري.

وأكد الوزير، خلال جولته، حرص رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على ادراج تمكين المرأة العاملة في القطاع الفلاحي من الحماية الاجتماعيّة والنقل اللّائق وذلك ضمن ميزانيّة 2025.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295862


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*