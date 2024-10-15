وزارة الفلاحة تعزز مشاركة النساء من الوسط الريفي من خلال تركيز نقطة بيع لمنتوجاتهن بالعاصمة

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تونس 15 أكتوبر 2024 - وات - عززت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشاركة النساء من الوسط الريفي في نقطة لبيع المنتوجات الخاصة بهن بشارع ألان سافاري بالعاصمة خلال الأسبوع الممتد من 14 الى 19 أكتوبر 2024 .





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وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان هذه الخطوة التي يقوم بتنفيذها مكتب الإحاطة بالمرأة من الوسط الريفي التابع لها، تاتي في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لـ 15 أكتوبر من كل سنة.



وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، عز الدّين بن الشيخ، تابع، امس الاثنين، التحضيرات المتعلقة بتحهيز نقطة البيع على مستوى شارع آلان سافاري.



وأكد الوزير، خلال جولته، حرص رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على ادراج تمكين المرأة العاملة في القطاع الفلاحي من الحماية الاجتماعيّة والنقل اللّائق وذلك ضمن ميزانيّة 2025.





