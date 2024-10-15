تكنولوجيا: تونس تشارك في الصالون الدولي جيتاكس غلوبل 2024 بدبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670e8324abea01.43569864_ejknfpqlihgmo.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، في الصالون الدولي "جيتاكس غلوبل "2024 (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) بدبي، بجناح وطني، يمسح 36 مترا مربعا، خصّص لتثمين مؤسّسات التكنولوجيا المتقدّمة.



ويهدف هذا الحضور، وفق مركز النهوض بالصادرات، الذّي يتولّى تنظيم المشاركة الوطنية، إظهار المهارات التونسية في القطاعات الإستراتيجية على غرار الذكاء الإصطناعي والمدن الذكيّة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال فضلا عن الحلول الرقمية المجددة.





...



وستبرز المؤسسات المشاركة، الرائدة في مجالها، انخراط تونس في دفع التجديد والإمكانات التكنولوجية الوطنية.



ويعد "جيتاكس غلوبل" بالنسبة لتونس منصّة جيّدة لجذب الإستثمارات الأجنبية وتفعيل النظام الاقتصادي التكنولوجي على المستوى الوطني والترويج للمؤسسات التونسيّة الناشئة على مستوى المشهد الدولي.



وتطمح تونس من خلال المشاركة في هذا الصالون، أيضا، إلى "تأكيد موقعها كفاعل أساسي في التجديد التكنولوجي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".



ويعد جيتاكس غلوبل بدبي الأكبر ضمن صالونات جيتاكس. ويوجد جيتاكس غلوبل وجيتاكس إفريقيا وجيتاكس أوروبا وجيتاكس آسيا وهي تظاهرات هامّة تمثل سلسلة دولية من الصالونات التكنولوجية تستهدف مناطق معيّنة.



وينتظم جيتاكس غلوبل كلّ سنة ويجمع آلاف العارضين والمشاركين من أكثر من 180 بلدا، ويغطي أصنافا واسعة من القطاعات تتعلّق بالذكاء الإصطناعي والبلوشاين والانترنات من الجيل الخامس والأمن السيبرني والمدن الذكيّة.