نابل: إقبال كبير على خدمات قافلتين صحيتين بمعتمديتي بني خلاد وسليمان

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انتظمت اليوم الثلاثاء، قافلتان صحيتان بكل من مركز الرعاية الصحية ببئر دراسن بمعتمدية بني خلاد، والمدرسة الابتدائية دورا اللوز والشريفات بمعتمدية سليمان من ولاية نابل، وذلك في إطار إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء.

وأفاد مدير المستشفى المحلي ببني خلاد، البشير شوشان، في تصريح لصحفية (وات)، أن هذه القافلة التي انتظمت بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر التونسي شهدت إقبالا هاما من قبل متساكني منطقة بئر دراسن والمناطق المجاورة حيث تم تسجيل أكثر من مائتي مواطن إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.



وأوضح أن أطباء من القطاعين العام والخاص شاركوا في هذه القافلة متعددة الاختصاصات، وأمّنوا عيادات في طبّ القلب، والانف والحنجرة، والنساء والتوليد، وطب الأسنان، وطب العظام، مؤكدا العمل على تعميم هذه المبادرة في بقية العمادات التابعة لمعتمدية بني خلاد.

وأفاد مدير المستشفى المحلي ببني خلاد، البشير شوشان، في تصريح لصحفية (وات)، أن هذه القافلة التي انتظمت بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر التونسي شهدت إقبالا هاما من قبل متساكني منطقة بئر دراسن والمناطق المجاورة حيث تم تسجيل أكثر من مائتي مواطن إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.وأوضح أن أطباء من القطاعين العام والخاص شاركوا في هذه القافلة متعددة الاختصاصات، وأمّنوا عيادات في طبّ القلب، والانف والحنجرة، والنساء والتوليد، وطب الأسنان، وطب العظام، مؤكدا العمل على تعميم هذه المبادرة في بقية العمادات التابعة لمعتمدية بني خلاد.

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من جهة أخرى، استهدفت القافلة الثانية المختصة في طب العيون والتي انتظمت بالمدرسة الابتدائية دوار اللوز بالشريفات من معتمدية سليمان، حوالي 200 طفل، حسب ما بيّنه منسق القافلة مختار الهويدي، مضيفا ان هذه القافلة التي تحمل شعار "عينينا ليكم" أمنها 5 أطباء في اختصاص طب وجراحة العيون.

وأضاف أن هذه التظاهرة التي انتظمت بالتعاون بين عدد من النوادي منها نادي ليونس نابل، وفوجي الكشافة التونسية بسليمان ونابل والمستشفى المحلي بسليمان، أمّنت الفحوصات اللازمة للتلاميذ بالإضافة إلى تمكينهم من نظّارات طبية.