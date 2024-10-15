Babnet

نابل: إقبال كبير على خدمات قافلتين صحيتين بمعتمديتي بني خلاد وسليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670e80ad7eb357.37208428_qelhmfojkgpni.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 18:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انتظمت اليوم الثلاثاء، قافلتان صحيتان بكل من مركز الرعاية الصحية ببئر دراسن بمعتمدية بني خلاد، والمدرسة الابتدائية دورا اللوز والشريفات بمعتمدية سليمان من ولاية نابل، وذلك في إطار إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء.
وأفاد مدير المستشفى المحلي ببني خلاد، البشير شوشان، في تصريح لصحفية (وات)، أن هذه القافلة التي انتظمت بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر التونسي شهدت إقبالا هاما من قبل متساكني منطقة بئر دراسن والمناطق المجاورة حيث تم تسجيل أكثر من مائتي مواطن إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأوضح أن أطباء من القطاعين العام والخاص شاركوا في هذه القافلة متعددة الاختصاصات، وأمّنوا عيادات في طبّ القلب، والانف والحنجرة، والنساء والتوليد، وطب الأسنان، وطب العظام، مؤكدا العمل على تعميم هذه المبادرة في بقية العمادات التابعة لمعتمدية بني خلاد.
...

من جهة أخرى، استهدفت القافلة الثانية المختصة في طب العيون والتي انتظمت بالمدرسة الابتدائية دوار اللوز بالشريفات من معتمدية سليمان، حوالي 200 طفل، حسب ما بيّنه منسق القافلة مختار الهويدي، مضيفا ان هذه القافلة التي تحمل شعار "عينينا ليكم" أمنها 5 أطباء في اختصاص طب وجراحة العيون.
وأضاف أن هذه التظاهرة التي انتظمت بالتعاون بين عدد من النوادي منها نادي ليونس نابل، وفوجي الكشافة التونسية بسليمان ونابل والمستشفى المحلي بسليمان، أمّنت الفحوصات اللازمة للتلاميذ بالإضافة إلى تمكينهم من نظّارات طبية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295847


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 18:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*