وزارة التربية تفتح باب التسجيل عن بعد أمام المترشحين لإجتيار باكالوريا 2025

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أعلنت وزارة التربية، عن فتح باب التسجيل عن بعد أمام المترشحين لإجتياز إمتحان الباكالوريا دورة 2025، بداية من 21 أكتوبر الجاري إلى غاية 19 نوفمبر القادم وفق ما جاء في بلاغ للوزارة على موقعها الالكتروني.



ودعت وزارة التربية تلاميذ السنة الرابعة الثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة الى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني bac.education.tn مشددة على ضرورة سحبهم لمطالب الترشح وإرفاقها بجميع الوثائق وتسليمها إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024 .





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و أضافت وزارة التربية أنه يتعين على المترشحين بصفة فردية إرسال مطلب الترشح عبر المندوبية الجهوية للتربية المعنية عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم وذلك في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.







