Babnet

وزارة التربية تفتح باب التسجيل عن بعد أمام المترشحين لإجتيار باكالوريا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670e5a773c0f87.83520977_iljpmekhnfqog.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 14:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت وزارة التربية، عن فتح باب التسجيل عن بعد أمام المترشحين لإجتياز إمتحان الباكالوريا دورة 2025، بداية من 21 أكتوبر الجاري إلى غاية 19 نوفمبر القادم وفق ما جاء في بلاغ للوزارة على موقعها الالكتروني.

ودعت وزارة التربية تلاميذ السنة الرابعة الثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة الى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني bac.education.tn مشددة على ضرورة سحبهم لمطالب الترشح وإرفاقها بجميع الوثائق وتسليمها إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024 .

...

و أضافت وزارة التربية أنه يتعين على المترشحين بصفة فردية إرسال مطلب الترشح عبر المندوبية الجهوية للتربية المعنية عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم وذلك في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295844


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*