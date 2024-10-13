البطولة العربية للأندية لكرة السلة : التونسي حاتم مملوك يقود النادي العربي القطري الى التتويج باللقب

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قاد المدرب التونسي حاتم مملوك فريقه النادي العربي القطري الى التتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة في نسختها السادسة والثلاثين التي أقيمت بمدينة الإسكندرية المصرية اثر فوزه في النهائي على الاتحاد السكندري المصري بنتيجة 81 - 71.



وكان العربي قد تأهل للنهائي بتغلبه على فريق كاظمة الكويتي بنتيجة (87 - 80). بينما صعد الاتحاد السكندري بفوزه على مواطنه سبورتنغ بنتيجة (83 - 72) في مباراتي نصف النهائي.

كما نال سبورتنغ المصري المركز الثالث بعد فوزه على فريق كاظمة الكويتي بنتيجة 95 - 79.



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ر/إص