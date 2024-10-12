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2024 وزارة الصحة تؤكد ان التلقيح ضد ّالنزلة الموسمية آمن وتنصح بالبدء من 17 اكتوبر

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 21:53 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أفاد دليل مبسط حول النزلة الموسمية والتلقيح، نشرته وزارة الصحة، مساء السبت، ان التلقيح، الذي يبدأ سنويا، في شهر أكتوبر ويستمر حتى شهر جانفي، آمن وانه يُنصح بالبدء من 17 أكتوبر 2024.

وطمأن الدليل، الذي تضمن جملة من التوضيحات والتوصيات الموجزة حول النزلة الموسمية والتلقيح، عموم التونسيين، بأن التلقيح يتسم بكونه آمنا، منذ عام 1947، إذ انه لا يسبّب مضاعفات خطيرة حتى وان كانت له بعض الأعراض الجانبية والتي قد تشمل ألماً بسيطًا أو حمى قصيرة.

...

وشدّدت الوزارة، من خلال هذا الدليل، على ان التلقيح يوفر حماية فعالة ضد أنواع خطيرة مثل فيروس "هاش 1 آن 1" وفيروس "هاش 3 ان 2"، لافتة الى انه في حال الإصابة، رغم التلقيح ، فان هذا الاخير يقلّل من خطر الإصابة بنسبة تتراوح بين 70 و 80 بالمائة، كما انه يقلّل من الحالات الخطيرة.

ودعا الدليل الى ضرورة الحرص على توفر المتابعة الطبية عند ظهور أعراض خطيرة، مثل ضيق التنفس أو الحمى المرتفعة، خاصّة للمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

وحثّ في سياق متصل، على تبني جملة من الإجراءات الوقائية من قبيل غسل اليدين ولبس الكمامة، واصفا ذلك "بالفعال" لكنه جدد التاكيد على ان التلقيح ضروري للفئات الهشة.

واردف الدليل في هذا الصدد، ان التلقيح للمرأة الحامل، آمن ويوفر حماية لها وللجنين فيما ينصح به للأطفال فوق 6 أشهر، خاصة المصابين بأمراض مزمنة.

واوضحت وزارة الصحة، من خلال الدليل، ان فاعلية الحماية التي يؤمنها التلقيح السنوي ضد النزلة الموسمية تصل الى 8 أشهر معتبرة انه ضروري لأن الفيروس يتغير كل سنة.

وذكرت الوزراة المواطنين انه يمكن التلقيح ضد النزلة الموسمية في الصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.


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