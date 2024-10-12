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رئيس الجمهورية يجتمع بوزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 06:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أثنى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله عصر أمس الجمعة بقصر قرطاج، خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني على المجهودات التي بذلتها قوات الأمن لتأمين الانتخابات سواء أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته اليوم السبت.

وأكّد رئيس الجمهورية، مجددا، على "ضرورة تكثيف العمل لتأمين المواطنين في كل مكان وفي كل وقت، إلى جانب مضاعفة المجهودات مع كل الجهات الأخرى داخل الدولة لتفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة منها تلك التي تتاجر بالمخدرات وبما يُسمّى بمسالك التوزيع"

...

وقال في هذا الشأن " لا مجال للتسامح مع هؤلاء، وتونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، والشعب التونسي الذي أبهر العالم يريد وطنا مُطهّرا من شبكات الفساد والمفسدين."


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