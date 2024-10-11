غرفة تجارة بغداد تدعو مركز النهوض بالصادرات الى زيارة معرض بغداد الدولي

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دعا رئيس مركز الاستثمار والمعارض بغرفة تجارة بغداد، علاء عبد الصاحب النوري، مركز النهوض بالصادرات الى زيارة معرض بغداد الدولي المزمع تنظيمه خلال شهر نوفمبر المقبل.



وعقد عبد الصاحب النوري، جلسة عمل مع مدير عام مركز النهوض بالصّادرات، مراد بن حسين، امس الخميس 10 أكتوبر 2024 لبحث سبل دعم النشاط التجاري بين تونس والعراق خاصة في ظل وجود مكامن تصديرية غير مستغلة تقارب 18 مليون دولار





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وأكد مراد بن حسين على أهمية البعثة المتعددة القطاعات التي ينظمها المركز إلى الأردن والعراق خلال شهر نوفمبر 2024، وضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز الشراكات المهنيّة بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.



ويمثل العراق سوقا واعدا لتونس في منطقة الشرق الأوسط وقد بلغت الصادرات التونسية نحو العراق حوالي 7ر44 مليون دينار تونسي في عام 2023.



وتشمل الصادرات الرئيسية قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 45 بالمائة من إجمالي صادرات تونس للسوق العراقيّة، تليها المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية فالصناعات المختلفة.



وبلغت واردات تونس من العراق 4ر0 مليون دينار وتشمل أساساً المنتجات النباتيّة وبعض المواد المعدنيّة لكن لاتزال هناك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة التي تغطي منتجات الفسفاط والألبسة الرجاليّة والصناعات البلاستيكيّة.



