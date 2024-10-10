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بنزرت: 50 عارضا يشاركون في الدورة الثامنة لمعرض بنزرت الدولي للمفروشات ومستلزمات الدار

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 21:20 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تتواصل بفضاء معرض بنزرت الدولي الكائن بالمنطقة السياحية سيدي سالم بمدينة بنزرت، وإلى غاية يوم 13 أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض بنزرت الدولي للمفروشات ومستلزمات الدار، وذلك بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات البلاد يوفرون منتوجات متنوعة من صميم اهتمامات الحرفاء من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، وفق مدير المعرض مهدي براطلي.


وقال براطلي، في تصريح لوكالة "وات"، إن هذه الدورة التي انطلقت يوم 27 سبتمبر المنقضي، وجدت دعما كاملا من قبل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ما أسهم في تأمين الاستعدادات المستوجبة حتى تلبي الدورة الجديدة انتظارات جميع الزوار من داخل وخارج الجهة.
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وأضاف أن المنتوجات المعروضة تميّزت بالتنوع وخاصة الاثاث بنوعيه المعاصر والتقليدي والمفروشات بانواعها، ولوازم الاطفال والرضع، والهدايا والاكسسوارات، الى جانب التوابل والبهارات وعولة الدار وزينتها، وغيرها من المستلزمات الحياتية كلوازم المطبخ والحلويات وغيرها من المواد، وذلك باسعار تفاضلية وجودة عالية.
يذكر أن لجنة التنظيم تولت بمناسبة الدورة الجديدة للمعرض توفير جناح للمولعين بالكتاب بانواعه وبأثمان مدروسة، وبأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية لعموم الزوار، علاوة على استضافتها العديد من الحرفيين والحرفيات وتمكينهم من تسويق منتوجاتهم وابداعاتهم الحرفية، وفق ذات المصدر .


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