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بنزرت: تكوين خلية جهوية لمتابعة إجراءات استقبال التونسيين أصيلي الجهة العائدين من لبنان

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 23:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تبعا للاوضاع المستجدة بلبنان وإنعكاساتها السلبية على أبناء الجالية التونسية وعودتهم الاكيدة لارض الوطن، تقرّر تكوين خلية جهوية لمتابعة إجراءات عودتهم وضمان حسن استقبالهم، تتركب من المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج والمديرة الجهوية للشؤون الإجتماعية ورئيس اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي ومعتمدة بنزرت الشمالية.
ويأتي هذا القرار، إثر اجتماع مختلف المصالح الجهوية الرسمية والمنظماتية اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت، بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، وبحضور المعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، للنظر في مجمل الاستعدادات الادبية واللوجستية والمادية والإجتماعية لتوفير افضل الظروف والخدمات لفائدة اصيلي الولاية من العائدين من لبنان، من خلال ضبط الإجراءات العملية الكفيلة بحسن استقبالهم وخاصة في ما يتعلق بخدمات الايواء والسكن والاعاشة والمرافق الصحية والتربوية والإحاطة النفسية وغيرها.


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