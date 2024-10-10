Babnet

تطاوين: تحديد تاريخ 21 أكتوبر الجاري لافتتاح موسم جني الزيتون بالجهة وسط تقديرات بصابة تناهز 4000 طنّ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 22:03 قراءة: 1 د, 5 ث
      
حدّدت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم جني الزيتون بتطاوين تاريخ افتتاح موسم الجني بداية من يوم 21 أكتوبر الجاري الى غاية 21 فيفري 2025، وسط تقديرات بصابة تقارب 4000 طنّ، أي بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.
وأقرّت اللجنة هذا الموعد خلال جلسة عمل التأمت، مساء أمس الأربعاء، بإشراف والي الجهة أمير القابسي، ودعا أعضاؤها أصحاب المعاصر إلى الاستعداد الجيد للموسم، والعمل على تركيز مصبّات جماعية للمرجين بدل المصبات الفردية من أجل الاستفادة من هذه المادة في تسميد الارض، وإلى الانخراط في برنامج رش المرجين وسط حقول الزياتين.
كما أوصى اعضاء اللجنة بإجراء زيارات ميدانية للمعاصر التي ستفتح هذا الموسم في اجل اقصاه منتصف الشهر الجاري طبقا لروزنامة تعد للغرض، مؤكدين على ضرورة تسوية الوضعيات القانون للمعاصر، والحد من استعمال الاكياس البلاستيكية لرفع ونقل حبات الزيتون، كما تم اقتراح احداث سوق لبيع الزيتون كسائر جهات الجمهورية.
من جانبه، دعا والي الجهة الهياكل المعنية إلى حسن الاستعداد لموسم الجني وعصر الزيتون من خلال حسن تأطير وإرشاد أصحاب غابات الزياتين واصحاب المعاصر، وتنظيم ايام اعلامية بالتعاون مع الديوان الوطني للزيت حول النهوض بمنظومة الزياتين.
...

يذكر أن عدد أصول الزياتين بولاية تطاوين قد تجاوز المليون شجرة نسبة كبيرة منها مازالت فتية، وذلك بفضل إصرار متساكني الجهة على على غراسة اشجار الزياتين في الشعاب كما في السهول، رغم مناخ الجهة الصحراوي الجاف وما تكلفه كل شتلة من عناية وري لفترة طويلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295603


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الخميس 10 أكتوبر 2024 | 7 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
27°-21
27°-20
31°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*