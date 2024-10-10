تطاوين: تحديد تاريخ 21 أكتوبر الجاري لافتتاح موسم جني الزيتون بالجهة وسط تقديرات بصابة تناهز 4000 طنّ

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حدّدت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم جني الزيتون بتطاوين تاريخ افتتاح موسم الجني بداية من يوم 21 أكتوبر الجاري الى غاية 21 فيفري 2025، وسط تقديرات بصابة تقارب 4000 طنّ، أي بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.

وأقرّت اللجنة هذا الموعد خلال جلسة عمل التأمت، مساء أمس الأربعاء، بإشراف والي الجهة أمير القابسي، ودعا أعضاؤها أصحاب المعاصر إلى الاستعداد الجيد للموسم، والعمل على تركيز مصبّات جماعية للمرجين بدل المصبات الفردية من أجل الاستفادة من هذه المادة في تسميد الارض، وإلى الانخراط في برنامج رش المرجين وسط حقول الزياتين.

كما أوصى اعضاء اللجنة بإجراء زيارات ميدانية للمعاصر التي ستفتح هذا الموسم في اجل اقصاه منتصف الشهر الجاري طبقا لروزنامة تعد للغرض، مؤكدين على ضرورة تسوية الوضعيات القانون للمعاصر، والحد من استعمال الاكياس البلاستيكية لرفع ونقل حبات الزيتون، كما تم اقتراح احداث سوق لبيع الزيتون كسائر جهات الجمهورية.

من جانبه، دعا والي الجهة الهياكل المعنية إلى حسن الاستعداد لموسم الجني وعصر الزيتون من خلال حسن تأطير وإرشاد أصحاب غابات الزياتين واصحاب المعاصر، وتنظيم ايام اعلامية بالتعاون مع الديوان الوطني للزيت حول النهوض بمنظومة الزياتين.



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يذكر أن عدد أصول الزياتين بولاية تطاوين قد تجاوز المليون شجرة نسبة كبيرة منها مازالت فتية، وذلك بفضل إصرار متساكني الجهة على على غراسة اشجار الزياتين في الشعاب كما في السهول، رغم مناخ الجهة الصحراوي الجاف وما تكلفه كل شتلة من عناية وري لفترة طويلة.