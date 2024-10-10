بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة الافتتاحية

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (معدل) للموسم الرياضي 2024-2025 التي ستدور ايام السبت 12 والاحد 13 والاربعاء 16 اكتوبر الجاري على الساعة 15//

المجموعة الاولى



السبت 12 اكتوبر 2024



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في ملعب اريانة

جمعية اريانة - امل حمام سوسة

في ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى

في ملعب مقرين

جمعية مقرين - جندوبة الرياضية

ملعب مساكن

هلال مساكن - نادي حمام الانف

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - النجم الرادسي

ملعب المهدية

مكارم المهدية - النادي القربي

الاربعاء 16 اكتوبر 2024

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين



المجموعة الثانية



الاحد 13 اكتوبر 2024

في ملعب القيروان

شبيبة القيروان - هلال الرديف

في ملعب القصرين

مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي

في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي

في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة

في ملعب عقارب

كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة

في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)

الملعب القابسي - امل جربة

