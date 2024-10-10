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بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة الافتتاحية

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 15:41 قراءة: 0 د, 55 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (معدل) للموسم الرياضي 2024-2025 التي ستدور ايام السبت 12 والاحد 13 والاربعاء 16 اكتوبر الجاري على الساعة 15//
المجموعة الاولى

السبت 12 اكتوبر 2024
...

في ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
في ملعب مقرين
جمعية مقرين - جندوبة الرياضية
ملعب مساكن
هلال مساكن - نادي حمام الانف
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي
ملعب المهدية
مكارم المهدية - النادي القربي
الاربعاء 16 اكتوبر 2024
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين

المجموعة الثانية

الاحد 13 اكتوبر 2024
في ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال الرديف
في ملعب القصرين
مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي
في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة
في ملعب عقارب
كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة
في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
الملعب القابسي - امل جربة


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