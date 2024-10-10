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المهدية: إصابة تلميذة إثر سقوط باب حديدي عليها بمدرستها الإعدادية

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 14:25 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تعرّضت تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة، أمس الأربعاء، إلى حادث تمثّل في سقوط باب حديدي عليها داخل إعدادية الحكائمة بولاية المهدية أين تزاول دراستها، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستيرفريد بن جحا.

وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ التلميذة أصيبت برتق على مستوى الأذن والفك وتم توجيهها إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر وحالتها الصحية مستقرة.

...

وبين المتحدث أن الباب الحديدي لم يُشيد بإتقان ما أدى إلى سقوطه وإصابة التلميذة المذكورة بإصابات استوجبت نقلها إلى المستشفى، لافتا إلى النيابة العمومية بالمهدية أذنت للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد الطفل بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وإجراء السماعات قصد تحديد المسؤوليات.


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