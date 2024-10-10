جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة للنظر في ملفي التحكيم وتقنية "الفار"

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مثل ملفا التحكيم وتركيز تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار" محور جلسة عمل جمعت امس الاربعاء وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بأعضاء هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة كمال ايدير.



وخصصت الجلسة التي جرت بحضور كل من زكية البرطاجي والشاذلي الرحماني عضوي هيئة التسوية بالجامعة، للنظر في ملف التحكيم وفي الآليات والحلول الكفيلة بتغطية المصاريف المتعلقة بتركيز التجهيزات التقنية لفيديو الحكم المساعد "الفار" خلال مباريات البطولة الوطنية للموسم الرياضي الحالي، ضمانا لنزاهة المقابلات ومصداقيتها.





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يذكر ان هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت يوم الثلاثاء استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم بسبب "تفاقم الصعوبات وغياب كل أفق لتسوية وضعيتها والوضعية المالية للحكام".