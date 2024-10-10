Babnet

جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة للنظر في ملفي التحكيم وتقنية "الفار"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6707a6323409a8.92517283_qhgfoliemjpnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 34 ث
      
مثل ملفا التحكيم وتركيز تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار" محور جلسة عمل جمعت امس الاربعاء وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بأعضاء هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة كمال ايدير.

وخصصت الجلسة التي جرت بحضور كل من زكية البرطاجي والشاذلي الرحماني عضوي هيئة التسوية بالجامعة، للنظر في ملف التحكيم وفي الآليات والحلول الكفيلة بتغطية المصاريف المتعلقة بتركيز التجهيزات التقنية لفيديو الحكم المساعد "الفار" خلال مباريات البطولة الوطنية للموسم الرياضي الحالي، ضمانا لنزاهة المقابلات ومصداقيتها.

...

يذكر ان هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت يوم الثلاثاء استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم بسبب "تفاقم الصعوبات وغياب كل أفق لتسوية وضعيتها والوضعية المالية للحكام".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295570


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الخميس 10 أكتوبر 2024 | 7 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
28°-22
28°-20
33°-21
33°-23
  • Avoirs en devises
    24516,3

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,37054 DT        1$ =3,06865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1755,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 11:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*