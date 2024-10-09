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وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 21:38 قراءة: 0 د, 46 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي ، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية الصين الشّعبية بتونس، وان لي، الذي جدّد التهاني الموجّهة من الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بنجاح الاستحقاق الرئاسي وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية ثانية.

واستعرض الجانبان في هذا الصدد، التطوّر الذي شهدته العلاقات الثنائية والنتائج المتميزة التي سجّلتها الزيارة التاريخية، التي أدّاها رئيس الجمهورية إلى الصين من 28 ماي إلى 1 جوان 2024، وتُوّجت بالإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين، وفق ما ورد ببلاغ لوزارة الخارجية.

...

ومثّل هذا اللقاء، كذلك، مناسبة للتذكير بمشاركة رئيس الحكومة في أشغال قمّة منتدى التعاون الصيني الافريقي المنعقدة ببيكين، من 2 إلى 6 سبتمبر 2024 ونتائج اللقاءات الثنائية الهامة التي أجراها مع مسؤولين سامين صينيين.

وبيّن السفير الصيني ضرورة الاستفادة من الزّخم والديناميكية اللذين شهدتهما العلاقات الثنائية، مؤكّدا حرص بلاده على تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لا سيما في ما يتعلّق بالمشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي المتّصلة بالصّحة والنقل والبنية التحتية.


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