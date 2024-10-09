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وزارة التجارة تؤكد وصول شحنات إضافية متتالية من القهوة خلال الأيام القليلة القادمة

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 19:58 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال اجتماع مع ممثلين عن الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي والغرفة الوطنية لمصنعي القهوة، الأربعاء، وصول شحنات إضافية متتالية من القهوة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة الى ضرورة عقلنة الشراءات المهنية في حدود الحاجيات وتفادي عمليات التخزين للقطع أمام الممارسات الاحتكارية ومحاولات المضاربة التي ستعمل مصالح المراقبة على تتبعها.

وشدد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وفق بلاغ للوزارة، على ضرورة انخراط المهنيين وتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لإنجاح هذه الاجراءات في إطار وعيهم بدورهم الوطني وبروح المسؤولية المجتمعية على أن تتواصل الجلسات بصفة دورية في إطار مقاربة تشاركية لمزيد تنظيم هذه القطاعات.

...

واشار عبيد، خلال هذا الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة، في اطار مواصلة لسلسلة الاجتماعات التنسيقية الخاصة بتحسين وضعية تزويد السوق بمادتي القهوة والحليب، الى ان المهنيين قد أبدوا استعدادهم لذلك خدمة للمصلحة الوطنية.

وتشاور الحاضرون حول الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف الوزارة في المجال لضمان ديمومة التزويد أخذا بعين الاعتبار للوضعية الحالية والاستشرافية للسوق العالمية بما يمكن من مزيد دعم الكميات المخصصة للاستهلاك العائلي من هذه المواد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وإلى ضمان ديمومة المؤسسات الصناعية والحرفية والخدماتية من جهة أخرى.


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