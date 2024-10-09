وزير الصحّة يشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض

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شدّد وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، خلال انعقاد جلسة عمل اللجنة الوطنية المشتركة لتعزيز اليقظة البيئية ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض، أمس الثلاثاء، على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمكافحة نواقل الأمراض، حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وتم خلال هذه الجلسة، التي انتظمت في إطار متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والحد من الإزعاج الناجم عنها، عرض البرنامج الوطني للتحكم في انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، بالإضافة إلى استعراض أحدث المشاريع البحثية والطرق المبتكرة في مكافحتها ومناقشة برامج الوقاية والأنشطة التوعوية الموجهة للمواطنين.





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وأكد وزير الصحة بالمناسبة على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين من خلال حملات توعوية تستهدف حماية الصحة العامة لافتا إلى ضرورة اتباع نهج "الصحة الواحدة" (One Health)، الذي يركّز على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.



واتفق الحاضرون على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين القطاعات المعنية لضمان فعالية الجهود وإعداد وتوزيع مواد توعوية تستهدف المواطنين في الأماكن العامة والخاصة فضلا عن دعم آليات الرصد ومتابعة أماكن تكاثر نواقل الأمراض وتكثيف الحملات التوعوية في المدارس وتنظيم فعاليات خاصة بها.



كما تمت الإشارة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في الأنشطة التوعوية والتثقيفية و تعزيز دور البلديات في الحفاظ على النظافة والصحة البيئية ودعم البحث العلمي والتدريب في مجال مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض لفائدة العاملين في القطاع الصحي.



وحضر هذه الجلسة أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة لتعزيز اليقظة البيئية ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض، والتي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، الفلاحة، البيئة، النقل، وعدد من الهياكل المعنية والإطارات المختصة من الوزارة.