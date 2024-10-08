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أسبوع اللغة الإيطالية في العالم: احتفال بالكتاب في تونس ولقاءات مع الطلبة

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 22:09 قراءة: 1 د, 21 ث
      
تنظّم سفارة إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي بتونس برنامجا متنوعا للاحتفال بأسبوع اللغة الإيطالية، يتضمن فعاليات ثقافية متنوعة، من الأدب المعاصر إلى الموسيقى، وورشات عمل الكتابة إلى عروض الأفلام.

وتتنزل هذه الفعالية التي تقام من 14 إلى 20 أكتوبر الحالي، في إطار أسبوع اللغة الإيطالية في العالم الذي يقام في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل سنة. وستركز فعاليات أسبوع اللغة الإيطالية على الكتاب، علما أن ايطاليا سجلت حضورها ضيف شرف في معرض تونس الدولي للكتاب الدولي في شهر أفريل الماضي.

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ويستهل أسبوع اللغة الإيطالية مع الكاتبة الإيطالية "دوناتيلا دي بيترانتونيو" التي ستلتقي بالطلبة في مدارس ومعاهد تونس، وستشاركهم أفكارها حول كتابها الأخير "العمر الهش" (الفائز بجائزة ستريغا لعام 2024)، وستناقش أهمية الكتابة الأدبية في العصر الحديث.

وينظم المعهد الإيطالي بتونس ورشات عمل حول الكتابة و تصميم غلاف الكتاب، ومناقشة حول قراءة الكتب على الورق مقابل القراءة الرقمية. ستنظّم ورشات عمل باللغة الإيطالية لطلبة اللغة الإيطالية في عدد من المعاهد الثانوية التونسية.

في مدينة نابل، ستُناقش مسألة المنفى الأدبي مع الكاتب الإيطالي السويسري "ماركو ألون"، وستُناقش ترجمة الكتب الإيطالية إلى اللغة العربية مع أحمد الصمعي، مع عرض فيلم "ثمانية جبال" للحديث عن العلاقة بين السينما والكتاب.

وسيحظى طلبة اللغة الإيطالية في جامعة صفاقس بفرصة حضور سلسلة من القراءات واللقاءات مع عالمة اللغة "فرانسيسكا مالاجنيني" من جامعة بيروجيا، حيث ستُناقش موضوع اتجاهات اللغة الإيطالية في الوقت الراهن.

وستحيي فرقة "بالمييري-سكياكا" (عزف على الجيتار والكلارينيت) حفل موسيقي بعنوان "ملاحظات بين السطور" في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، والمدرسة الإيطالية بتونس.

يُختتم أسبوع اللغة الإيطالية في تونس بمجموعة من الفعاليات الموسيقية، مثل عرض فرقة "أوجينيو فيا دي جوي" الموسيقية من تورينو، وحفل غنائي للتينور "ستيفانو سيكو" والميزوسوبرانو "سارة امبونغا" في مدينة الحمامات.


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